Kabine toplanıyor! Sıcak başlıklar var

Son dakika: Kabine toplanıyor! Gündemde koronavirüs tedbirleri, Azerbaycan ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler var

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HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı bugün yapılacak. Toplantının ana gündem maddesini koronavirüs ile mücadele oluştururken, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki mutabakat, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler gibi konular da ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısına başkanlık edecek. Toplantının saat 15.30'da başlaması planlanıyor.

ANA GÜNDEM: KORONAVİRÜS

Bilim Kurulu toplantısı sonrası yapılan yazılı açıklamada, virüsün yayılmasını önleyici somut tedbirlerin hayata geçirilmesi yönünde tavsiye kararı alındığı vurgulanmıştı.

Açıklamada, "Vaka artışında birincil etkenin insan hareketliliği ve toplu mekanlarda bulunma olduğuna dikkat çekilerek alınması gereken kısıtlayıcı tedbirler tüm detaylarıyla masaya yatırıldı. Hastalığın yayılmasını önleyici somut tedbirlerin hayata geçirilmesinin tavsiye edilmesi yönünde karar alındı" denilmişti.

Bugün toplanacak Kabine Toplantısı'nda da bu konunun ele alınarak yeni tedbirler getirilmesi de gündeme gelecek. Bu kapsamda okulların açılışının ertelenmesi, toplu mekanlarla ilgili kısıtlamalar gibi bir dizi tedbirin uygulamaya geçmesi gündemde.

AZERBAYCAN'DAKİ GELİŞMELER

Diğer yandan Azerbaycan ile Ermenistan arasında varılan mutabakat çerçevesinde ateşkes ilan edilmiş, Ermenistan işgal ettiği bölgeleri Azerbaycan'a bırakacaktı. Türkiye ve Rusya da gözlem görevi üstlenmek için bölgeye asker gönderecekti. Yaşanan bu gelişmelerin de Kabine Toplantısı'nda değerlendirilmesi bekleniyor.

DOĞU AKDENİZ'DE SONDAJ FAALİYETİ

15 Kasım Pazar günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli ile beraberindeki heyet KKTC'ye resmi ziyarette bulunurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan burada dikkat çeken mesajlar vermişti.

Bu kapsamda Doğu Akdeniz'deki son gelişmelerin masaya yatırılması, KKTC'ye yapılacak yatırımlar ve diğer gelişmeler ele alınacak.