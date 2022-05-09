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Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı? 9 Mayıs Kabine toplantısı sonuçları ve kararları

Kabine Toplantısı kararları için geri başlamış durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu Kabine toplantısı kararları araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası kameralar karşısına geçerek Kabine Toplantısı sonuçlarını açıklayacak. İşte 9 Mayıs 2022 Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları hakkında bilgiler...

  • 01
    SON DAKİKA | Kabine toplantısı kararları açıklandı mı? 9 Mayıs 2022 Kabine toplantısı sonuçları ve kararları bekleniyor

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılan kabine toplantısı bugün yapılıyor. Bakanların katılımı ile Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı saat 15.30'da Beştepe'de yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yönettiği Kabine Toplantısında 1 milyon Suriyelinin geri dönüşü, enflasyon, fiyat artışları ve Rusya-Ukrayna savaşı masada olacak. İşte Kabine Toplantısı kararları hakkında...

    9 MAYIS 2022 KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NE OLDU?

    Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları araştırılıyor. Kabine Toplantısı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı gündemde. İşte merakla beklenen 9 Mayıs Kabine Toplantısı kararları hakkında...
  • 02
    SON DAKİKA | Kabine toplantısı kararları açıklandı mı? 9 Mayıs 2022 Kabine toplantısı sonuçları ve kararları bekleniyor

    KABİNE TOPLANTISI KARARLARI AÇIKLANDI MI?

    Kabine Toplantısı kararları henüz açıklanmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantı sonrası Millete Sesleniş konuşması yapması bekleniyor.
  • 03
    SON DAKİKA | Kabine toplantısı kararları açıklandı mı? 9 Mayıs 2022 Kabine toplantısı sonuçları ve kararları bekleniyor

    KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİNDE NELER VAR?

    Toplantıda 1 milyon Suriyelinin geri dönüş projesi değerlendirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde "Güvenli bölgelere 500 bin Suriyeli geri dönüş yapmıştır. Briket evler, bu adımlardan biriydi. 1 milyon Suriyeli kardeşimizin gönüllü geri dönüşünü sağlayacak yeni bir projenin hazırlıkları içindeyiz. Azez, Cerablus, Tel Abyad başta olmak üzere 13 ayrı bölgede yerel meclislerde yürüteceğimiz proje bir hayli geniş kapsamlıdır" demişti.
  • 04
    SON DAKİKA | Kabine toplantısı kararları açıklandı mı? 9 Mayıs 2022 Kabine toplantısı sonuçları ve kararları bekleniyor

    ENFLASYONLA MÜCADELE

    Nisan ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verilerini açıklayan Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) göre; Tüketici Fiyat Endeksi nisanda yüzde 7,25 artarken, yıllık bazda yüzde 69,97 olmuştu. Yurtiçi ÜFE nisan ayında yüzde 7,67 artarken, yıllık bazda yüzde 121,82 olarak gerçekleşmişti. Bu kapsamda enflasyon rakamları da masaya yatırılacak.

    Enflasyona birlikte fiyat artışları da değerlendirilecek. Bir önceki yılın aynı ayına göre, artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 105,86 ile ulaştırma, yüzde 89,10 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 77,64 ile ev eşyası olmuştu.
  • 05
    SON DAKİKA | Kabine toplantısı kararları açıklandı mı? 9 Mayıs 2022 Kabine toplantısı sonuçları ve kararları bekleniyor

    RUSYA-UKRAYNA

    Rusya ile Ukrayna arasındaki süren savaş da Kabine toplantısının bir diğer gündem maddesi olacak. Bölgede yaşananlar, insani yardımlar ve görüşme trafiği değerlendirilecek.

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