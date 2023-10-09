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TERÖRLE MÜCADELE

Hem yurtiçin de hem de Suriye ve Irak'ta devam eden terör operasyonları da gündeme gelecek başka bir konu. İçişleri Bakanlığı'nın yurtiçinde yoğun bir şekilde devam eden operasyonlarının yanı sıra, Irak ve Suriye'de terörün kaynaklarına yönelik operasyonlar devam ediyor.

Kabine Toplantısı'nda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in operasyonlara ilişkin son gelişmeleri paylaşması beklenirken, bundan sonra atılacak adımlar da toplantıda değerlendirilecek.