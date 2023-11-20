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        Haberler Gündem SON DAKİKA: Kabine Toplantısı kararları için gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da! 20 Kasım 2023 Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı?

        Kabine Toplantısı kararları için gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da!

        Kabine Toplantısı kararları için geri sayım sürüyor. Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak. Kritik öneme sahip olan Kabine Toplantısı'nda İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, 5 bin TL emekli ikramiyesi, ekonomideki son gelişmeler ve maaş zamlarının gündemde olması bekleniyor. Bu noktada, Kabine Toplantısı kararları için gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına çevrilecek. İşte, 20 Kasım 2023 Kabine Toplantısı kararları ile ilgili detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.11.2023 - 14:39 Güncelleme: 20.11.2023 - 14:39
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        Kabine Toplantısı kararları son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine toplantısında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sonlandırılması için atılacak diplomatik adımlar, ekonomide yaşanan son gelişmeler ile memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranının masaya yatırılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek olan toplantıya başkanlık edecek.

        SON DAKİKA | KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NE OLACAK?

        Kabine Toplantısı'nın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.00'te başlaması bekleniyor. Kabine Toplantısı kararları ise toplantının hemen ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından canlı yayında açıklanacak. İşte, 20 Kasım 2023 Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ile ilgili detaylar...

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        KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Kabine Toplantısı'nın akşam saatlerine doğru bitmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saat 19.00 dolaylarında kameralar karşısına geçerek Kabine Toplantısı kararları hakkında açıklama yapılacağı tahmin ediliyor.

        KABİNE TOPLANTISI KARARLARI HABERTÜRK CANLI YAYINI İÇİN TIKLAYINIZ

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        İNSANİ YARDIMLAR GÖRÜŞÜLECEK

        Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması da görüşülecek. Türkiye, şu ana dek bölgeye 10 uçak ve bir gemi dolusu insani yardım ve tıbbi malzeme gönderdi. Gazze'deki kanser hastaları tedavi için Mısır üzerinden Türkiye'ye getirildi.

        Terörle mücadele ve diğer gelişmeler de Kabine Toplantısında görüşülecek.

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        EKONOMİDEKİ GELİŞMELER

        Kabinede, ekonomideki son gelişmeler ve enflasyonla mücadele kapsamında atılan yeni adımlar değerlendirilecek. Öte yandan 5 bin lira emekli ikramiyesi için milyonları ilgilendiren ek düzenlemenin de Kabine toplantısında gündeme gelmesi bekleniyor.

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        İSRAİL-FİLİSTİN MESELESİ MASADA

        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Kabine Toplantısı'nın başka bir maddesi olacak. Saldırıların son bulması amacıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yürüttüğü diplomatik temaslar Kabine'de değerlendirilecek.

        Erdoğan, dünya liderleriyle görüşmelerinde ve yurt dışı ziyaretlerinde acil ateşkesin sağlanması için çalışmalarını sürdürürken, bu kapsamda atılacak yeni adımlar da görüşülecek.

        Gazze'ye ilişkin yoğun diplomasi trafiği yürüten Erdoğan, 31 Ekim'deki son Kabine Toplantısı'ndan bu yana Kazakistan, Özbekistan ve Suudi Arabistan'ın ardından son olarak Almanya'yı ziyaret etmişti.

        Haberi Hazırlayan: Kubilay Kos
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