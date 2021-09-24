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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Kaçırıldığı iddia edilen kız bulundu, şüpheli gözaltında
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Kaçırıldığı iddia edilen kız 3 gün sonra bulundu, şüpheli gözaltında

Adana'da orman işçisi İ.Ç.'nin (40) kaçırdığı iddia edilen 15 yaşındaki kız, 3 gün sonra şüpheliyle aynı barakada bulundu. Lise öğrencisi A.R.Ş., ailesinin yanına dönmek istemeyince yurda yerleştirildi. Gözaltına alınan İ.Ç.'nin sorgusu sürüyor

Son dakika: Kaçırıldığı iddia edilen kız bulundu, şüpheli gözaltında
Kaçırıldığı iddia edilen kız bulundu, şüpheli gözaltında
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DHA

Adana'nın Karaisalı ilçesi Cumahocalar köyünde yaşayan aile, Karaisalı İmam Hatip Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi kızları A.R.Ş.'yi okulların açılmasıyla yakın bölgedeki öğrenci yurduna yerleştirdi. Birkaç gün yurtta kalan A.R.Ş., daha sonra, geçen yıl köyde tanıştığı ve o günden beri görüştüğü iddia edilen orman işçisi İ.Ç.'nin tuttuğu evde kalmaya başladı.

AİLE, İŞÇİSİNİN EVİNDE KALDIĞINI ÖĞRENDİ

Ailesi, kızlarının İ.Ç.'nin evinde kaldığını öğrendi. A.R.Ş.'nin babası Halil Ş. (50), kızını alarak köye dönerken, İ.Ç.'den de şikâyetçi oldu. Jandarma, İ.Ç.'nin ifadesini aldıktan sonra serbest bıraktı. İ.Ç.'nin kendisine zarar vermediğini ve kendi isteğiyle evde kaldığını söyleyen A.R.Ş.'nin, 20 Eylül sabahı evde olmadığı anlaşıldı. Aile, jandarmaya giderek kızlarının kendisinden 25 yaş büyük İ.Ç. tarafından kaçırıldığını öne sürüp, bir kez daha şikâyetçi oldu.

ÜÇ GÜN SONRA AYNI BARAKADA BULUNDULAR

Ailenin şikayeti üzerine harekete geçen jandarma, 3 gün sonra İ.Ç. ve A.R.Ş.'nin, ilçe merkezine 45 kilometre uzaklıktaki Tümenli köyünde olduğunu saptadı. Jandarmanın baskınında İ.Ç. ve A.R.Ş. aynı barakada bulundu. İ.Ç., jandarma tarafından gözaltına alındı, A.R.Ş. ise sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesi alındı.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜHELİNİN SORGUSU SÜRÜYOR

İfadesinde İ.Ç. tarafından kaçırıldığı iddialarını kabul etmeyen A.R.Ş.´nin "Ben isteyerek gittim. 3 gün boyunca dağlık alanlarda saklandık. Köye ve ailemin yanına dönmek istemiyorum. Yurtta kalıp okuluma devam etmek istiyorum. Şikayetçi değilim" dediği öğrenildi. Gözaltına alınan ve hakkındaki iddiaları kabul etmediği öğrenilen İ.Ç.'nin sorgusu sürüyor.

'KARDEŞİM UMARIM BU YANLIŞTAN DÖNER'

Kız kardeşinin bulunmasına çok sevindiklerini fakat eve dönmeyi istememesi üzerine anne ve babasının perişan olduğunu dile getiren ağabeyi Osman Ş., 40 yaşındaki birinin 15 yaşındaki çocuğu kandırdığını söyleyerek, "Bu konuda söyleyecek bir şey kalmadı. Kardeşim bizi çok üzdü. Umarım kardeşim pişman olup bu yanlıştan bir an evvel döner. O adamdan ise sonuna kadar şikayetçiyiz. Umarım en ağır cezayı alır" dedi.

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