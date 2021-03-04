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HaberlerGündem3. SayfaSon dakika: Kaçırıldığı iddia edilen Suriyeli kızdan haber var - Haberler
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Son dakika haberler... Suriyeli babanın 'kaçırıldı' dediği kızı, kendi rızasıyla gitmiş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan Suriye uyruklu Mustafa Haffar'ın (42),16 yaşında olduğunu ve kaçırıldığını iddia ederek, şikayette bulunduğu kızı Rime'nin, resmi kayıtlardaki yaşının 18 olduğu ve evlilik amacıyla aynı iş yerinde çalışan Z.E.E. ile Mersin'in Tarsus ilçesine gittiği belirlendi. Tarsus'ta ifade veren Rime Haffar, kendi rızasıyla Z.E.E. ile gittiğini ve şikayeti olmadığını söyledi

Son dakika: Kaçırıldığı iddia edilen Suriyeli kızdan haber var - Haberler
DHA

Birkaç sene önce eşi ve 3 kızıyla birlikte Suriye'deki iç savaştan kaçarak Manavgat'a yerleşen Mustafa Haffar, bir mobilya atölyesinde çalışmaya başladı.

DHA'nın haberine göre, Haffar'ın ortanca kızı Rime Haffar da kısa sürede Türkçeyi öğrenerek aile bütçesine katkıda bulunmak amacıyla bir mağazada işe girdi. Koronavirüs nedeniyle çalıştığı iş yerinden ayrılan Rime Haffar, poşet satılan başka bir iş yerinde günlük 40 lira yevmiyeyle çalışmaya başladı.

'İSTEDİĞİN YERE ŞİKAYET ET'

Pazartesi akşamı Rime'nin çalıştığı iş yerinin sahibi, İstanbul'da çalışan bir arkadaşıyla gelerek, genç kızı evlenmek amacıyla ailesinden istedi. Baba Mustafa Haffar, kızının yaşının küçük olduğunu, yine de çevresine danışmak ve evliliğe izin vermek için süre istedi. Salı günü sabah işe giden Rime, akşam eve gelmeyince iş yeri sahibini arayarak kızının eve gelmediğini ve nerede olduğunu sordu. İş yeri sahibi de Rime'nin önceki gece kendisini isteyen arkadaşıyla İstanbul'a gittiğini söyledi. Akşam saatlerinde evinin yanına gelen Rime'nin patronu, Mustafa Haffar ile tartıştı. Babanın Rime'yi getirmelerini söylediği patronu, iddiaya göre kendisini tehdit ederek, "İstediğin yere şikayet et" dedi. Mustafa Haffar da önceki gece Cumhuriyet Polis Merkezi'ne giderek kızının kaçırıldığını belirtip, bulunmasını istedi ve kaçıranlardan şikayetçi olduğunu söyledi.

TARSUS'TA BULUNDU

Babanın şikayeti üzerine olayla ilgili inceleme başlatan Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Rime Haffar'ın geçici kimlik numarasındaki doğum tarihinin 1 Ocak 2003 göründüğünü ve kayıtlara göre yaşının 18 olduğunu belirledi. Araştırmalarını sürdüren ekipler genç kızın, aynı iş yerinde birlikte çalıştığı Z.E.E. ile Mersin'in Tarsus ilçesine gittiği bilgisine ulaştı. Z.E.E., kendisiyle iletişim kuran ekiplere, Rime Haffar'ın kendi rızasıyla yanında olduğunu, evlenmek amacıyla Tarsus'ta bulunduklarını söyledi.

İFADELERİ ALINIP, BIRAKILDI

Dün Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne çağrılan Z.E.E. ve Rime Haffar ifade verdi. Rime Haffar kendi rızasıyla evlenmek amacıyla Z.E.E. ile gittiğini ve herhangi bir şikayeti olmadığını söyledi. Rime Haffar ve Z.E.E. ifadelerinin ardından bırakıldı.

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