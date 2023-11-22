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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Kadıköy'de İsrail protestosu kavgaya dönüştü

        Kadıköy'de İsrail protestosu kavgaya dönüştü

        Kadıköy'de bir kahve zincirinin şubesinde İsrail saldırılarını protesto edenler ile müşteriler arasında kavga çıktı. O anlar kameralara yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 14:58 Güncelleme: 22.11.2023 - 14:58
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        İsrail protestosu kavgaya dönüştü
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        Kadıköy’de bir alışveriş merkezinde bulunan kahve zinciri şubesinde İsrail saldırılarını protesto eden grup, şubeden kahve aldıkları gerekçesiyle bir başka grupla tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada yumruklar havada uçtu. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Olay Kadıköy’de bir alışveriş merkezinde geçtiğimiz gün meydana geldi. İddiaya göre bir grup, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına tepki gerekçesiyle, bir kahve zincirinin şubesi önünde toplandı. İsrail saldırılarını protesto eden grup, kahve aldıkları gerekçesiyle mekanda bulunan bir grupla tartıştı.

        Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada iki grup birbirine girdi. Yumrukların havada uçuştuğu kavgaya çevrede bulunan vatandaşlar müdahale etti. Kavga anları vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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