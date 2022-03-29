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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Kadın sürücüyü darbeden saldırgana kelepçe!
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Bodrum'da kadın sürücüyü darbeden şüpheli tutuklandı

Son dakika... Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Sezin Tekinkaya'nın (43) trafikte darbedildiği olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Mehmet Engin Y. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen saldırgan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Son dakika: Kadın sürücüyü darbeden saldırgana kelepçe!
Kadın sürücüyü darbeden saldırgana kelepçe!
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İHA

İlçede 24 Mart'ta otomobiliyle seyreden Sezin Tekinkaya (43), kavşakta araç yoğunluğu nedeniyle durdu.

İHA'nın haberine göre otomobili ile kavşağa gelen Mehmet Engin Y. adlı sürücü, evli ve 2 çocuk annesi Sezin Tekinkaya’ya aracının kornasına defalarca basarak tepki gösterdi.

O esnada Tekinkaya’nın aracında bulunan 18 yaşındaki oğlu, eliyle öndeki araç trafiğini gösterip “Neden kornaya basıyorsun?” diye tepki gösterdi.

SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Kavşaktaki yoğunluk azalınca Sezin Tekinkaya caddede ilerlemeye devam etti. Mehmet Engin Y., Tekinkaya’nın aracını solladıktan sonra önünü kesti. Aracından inip Tekinkaya’nın oğlu ile tartışan Mehmet Engin Y., çıkan arbede esnasında 2 çocuk annesi Sezin Tekinkaya’yı boğazını sıkıp yere fırlattı.

Sezin Tekinkaya yaralanırken, Mehmet Engin Y. eşinin de bulunduğu otomobile binip bölgeden uzaklaştı. Saldırganın otomobilin önünü kestiği anlar ve çıkan arbede güvenlik kameralarına yansıdı. Hastaneye giden kadının boğazından yaralandığı, kuyruk kemiğinde kalıcı hasar olduğu belirlendi. Darp raporu alan Sezin Tekinkaya, saldırgandan şikayetçi oldu. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, olayla ilgili soruşturma başlatmasının ardından Mehmet Engin Y. gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan Mehmet Engin Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin kasten yaralama suçundan tutuklandığı öğrenildi.

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