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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Kadına şiddet bitmiyor! Kayınbiraderi dehşet saçtı
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Antalya'da 2 çocuk annesi kadın, kayınbiraderi tarafından bıçaklandı

Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan 2 çocuklu Naciye D. (32), kayınbiraderi Ali D. tarafından sokak ortasında 5 yerinden bıçaklandı

Son dakika: Kadına şiddet bitmiyor! Kayınbiraderi dehşet saçtı
Kadına şiddet bitmiyor! Kayınbiraderi dehşet saçtı
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DHA

Olay öğle saatlerinde meydana geldi. 2 çocuk annesi Naciye D., çocuk arabasıyla yolda ilerlerken 2 yıldır ayrı yaşadığı eşi Süleyman D.'nin erkek kardeşi Ali D.'nin bıçaklı saldırısına uğradı.

DHA'nın haberine göre, göğsünden ve karnından aldığı bıçak darbeleriyle yere yığılan kadını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 5 yerinden bıçak darbesi aldığı belirlenen Naciye D., ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay sonrası polis Ali D.´yi gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Ali D.'nin, ağabeyi ile arasının açık olması nedeniyle saldırıyı gerçekleştirdiği ileri sürüldü.

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