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HaberlerGündemSon dakika kadına şiddet! Eşini darbeden kocaya 3 bin TL para cezası!

Eşini darbeden kocaya 3 bin TL para cezası!

Kayseri'de boşanma aşamasındaki eşi Ş.T.'yi (27) darp ettiği suçlamasıyla tutuksuz yargılanan muhasebeci Ahmet T.'ye (28) 3 bin TL adli para cezası verildi. Mahkeme hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasını kararlaştırdı

Kadına şiddet
DHA

Kayseri'de, geçen yıl merkez Melikgazi ilçesinde meydana gelen olayda Ahmet T. (28),boşanma aşamasındaki 1 çocuğunun annesi Ş.T. (27) ile tartıştı. Ahmet T., tartışma sırasında eşinin kafasına yumrukla vurdu. Ş.T.'nin şikayeti üzerine gözaltına alınan Ahmet T., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

'BASİT YARALAMADAN' YARGILANDI

DHA'da yer alan habere göre Kayseri 1'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'basit yaralama' suçundan yargılanan Ahmet T., karar duruşmasında suçlamayı kabul etmeyerek, beraatini istedi. Mahkeme heyeti, sanık Ahmet T.'ye 3 bin TL para cezası vererek, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasını kararlaştırdı.

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