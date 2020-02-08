Kayseri'de, geçen yıl merkez Melikgazi ilçesinde meydana gelen olayda Ahmet T. (28),boşanma aşamasındaki 1 çocuğunun annesi Ş.T. (27) ile tartıştı. Ahmet T., tartışma sırasında eşinin kafasına yumrukla vurdu. Ş.T.'nin şikayeti üzerine gözaltına alınan Ahmet T., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
'BASİT YARALAMADAN' YARGILANDI
DHA'da yer alan habere göre Kayseri 1'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'basit yaralama' suçundan yargılanan Ahmet T., karar duruşmasında suçlamayı kabul etmeyerek, beraatini istedi. Mahkeme heyeti, sanık Ahmet T.'ye 3 bin TL para cezası vererek, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasını kararlaştırdı.
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