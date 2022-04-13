Kadına şiddet ihbarından cephanelik de çıktı! 0:00 / 0:00

İHA

Olayda Kumluca ilçesinde ikamet eden G.Ç. isimli kadın dün resmi nikahlı eşi A.Ç.'nin kendisini darbettiğini ve evde ruhsatsız tabanca ve av tüfeği olduğu yönünde ihbarda bulundu.

İHA'nın haberine göre, Kumluca Sulh Ceza Hakimliği'nden alınan arama kararı ile A.Ç. isimli kişinin ikamet ettiği evde yapılan aramada adeta cephanelik çıktı.

Evde yapılan aramalarda 1 adet 9 milimetre çapında ruhsatsız tabanca 1 adet 7,65 milimetre çapında ruhsatsız tabanca, 2 adet yarı otomatik ruhsatsız yivsiz av tüfeği, 1 adet çift kırma ruhsatsız yivsiz av tüfeği, 1 adet tek kırma ruhsatsız yivsiz av tüfeği, 12 cal çapında 800 adet av tüfeği fişeği, 36 cal çapında 60 adet av tüfeği fişeği, 9 milimetre çapında 740 adet tabanca fişeği, 7,65 milimetre çapında 242 adet tabanca fişeği, yaklaşık 10 gram ağırlığında esrar maddesi ile 3 gram ağırlığında kenevir tohumu ele geçirildi.

Olayla ilgili adli işlemler başlatıldı.