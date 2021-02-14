Kadir Topbaş'ın ölüm nedenini oğlu açıkladı 0:00 / 0:00

DHA

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kadir Topbaş'ın cenazesi, bu sabah 09.30'da hastaneden alınarak Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne getirildi. Oğlu Hüseyin Topbaş, ölüm nedenini açıkladı.

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 76 yaşındaki Kadir Topbaş, 16 Kasım'da kaldırıldığı özel hastanede entübe edilmişti. Uzun süredir yoğun bakımda tedavi gören Kadir Topbaş dün hayatını kaybetti. Cenazesi 09.30'da hastaneden alınarak, Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne götürüldü.

HÜSEYİN TOPBAŞ: ORGAN YETMEZLİĞİNDEN VEFAT ETTİ

DHA'ya konuşan Kadir Topbaş'ın oğlu Hüseyin Topbaş, "Korona ile başlayan bir süreç oldu. Koronadan sonra ikincil enfeksiyonlarla organ yetmezliğinden dolayı vefat etti. Dün itibariyle hayatını kaybetti. Üzgünüz tabi. Çok üzgünüz. Ama çok güzel bir hayat yaşadı. Bizlere çok şeyler öğretti. Eminim mekanı cennet olacak. Güzel duygularla defnini yapacağız inşallah bugün" diye konuştu.

CENAZESİ BEYOĞLU BELEDİYESİ'NE GETİRİLDİ

Topbaş'ın cenazesi 09.30'da hastaneden alınarak, Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne götürüldü. Gasilhane'den sonra cenaze Kadir Topbaş'ın Belediye Başkanlığı yaptığı Beyoğlu'na götürüldü.

Burada Kuran-ı Kerim okundu. Burada helallik alındıktan sonra Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız bir konuşma yaptı.

Yıldız yaptığı konuşmada, Topbaş'ı 2004 yılının Şubat ayında aynı yerden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na uğurladıklarını hatırlattı.

"Ağabeyim" diye bahsettiği Topbaş'ın İstanbul'un yüzünü ak edecek eserleri hem ilçeye hem de kente kazandırdığını anlatan Yıldız, İstanbul'un, Kadir Topbaşı rahmet ve minnetle anacağını belirterek, "Biz kendisiyle Kasımpaşa'da, Beyoğlu'nda çalışma yaparken kendi çocukluğundaki o sokaklardaki hatıraları paylaşırdı. Bizler Beyoğlu'nda onun bıraktığı hatıralara sonuna kadar sahip çıkacağız. İsminin yaşaması için bu dönemde yapacağımız eserlere Kadir Topbaş ismini vermeyi şimdiden uygun görüyoruz." dedi.

Törene Kadir Topbaş'ın ailesi, yakınları ve belediye çalışanları katıldı.