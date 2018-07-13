Mısır'ın başkenti Kahire'deki Uluslararası Kahire Havalimanı yakınlarında patlama sesi duyulduğu ve ardından yangın çıktığı belirtildi.

Mısır Devlet Televizyonunun yayınladığı habere göre, başkentin doğusundaki Uluslararası Kahire Havalimanı yakınlarındaki bir bölgeden patlama sesi geldi ve ardından da yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Resmi kaynaklar yangının kontrol altına alındığını belirterek uçuşları etkilemediğini açıkladı.