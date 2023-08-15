Kahramanmaraş Elbistan'da deprem! İşte 15 Ağustos 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi
Kandilli ve AFAD son depremler listesi 15 Ağustos Salı günü için yayınlandı. AFAD tarafından açıklanan verilere göre 15 Ağustos sabahın ilk saatlerinde Kahramanmaraş Elbistan'da deprem oldu. İşte 15 Ağustos 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile son dakika deprem haberleri...
Kandilli ve AFAD son depremler listesi yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler tarafından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD her gün meydana gelen depremlerin merkez üssünü, saatini ve büyüklüğünü paylaşıyor. 15 Ağustos Salı günü Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre Kahramanmaraş'ta deprem oldu. İşte 15 Ağustos 2023 son dakika deprem haberleri...
KAHRAMANMARAŞ'TA KORKUTAN DEPREM!
AFAD tarafından açıklanan verilere göre saat 05:11'de Kahramanmaraş Elbistan'da 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini an be an yayınlıyor.