SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta deprem! 15 Ağustos 2023 Salı Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta deprem! 15 Ağustos 2023 Salı Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

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Kandilli ve AFAD son depremler listesi yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler tarafından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD her gün meydana gelen depremlerin merkez üssünü, saatini ve büyüklüğünü paylaşıyor. 15 Ağustos Salı günü Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre Kahramanmaraş'ta deprem oldu. İşte 15 Ağustos 2023 son dakika deprem haberleri...