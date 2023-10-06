Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! 5 Ekim 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi
AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından son dakika deprem verileri anbean paylaşılıyor. Sarsıntı olan bölgelerde ikamet edenler için "Az önce deprem mi oldu, nerede?" sorularının yanıtlarını haberimizde derledik. Yurt genelinde hem artçı hem de bağımsız sarsıntılar sürerken son olarak Kahramanmaraş'ta 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte, 5 Ekim 2023 Perşembe AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...
Yurdumuzudan son dakika deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak Kahramanmaraş ilimizde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile ülke genelinde yaşanan sarsıntılar takip edilebiliyor. İşte, 5 Ekim 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile son dakika deprem verileri...
KAHRAMANMARAŞ 4.3 İLE SALLANDI!
AFAD tarafından paylaşılan verilere göre; Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde saat 18.23'te 4.3 büyüklüğünde deprem oldu.
BARTIN'DA DEPREM!
Bartın Amasra'da 5 Ekim Perşembe günü saat 03:47'de 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
MALATYA'DA KORKUTAN DEPREM!
AFAD tarafından açıklanan verilere göre Malatya Yeşilyurt'ta 2.9 büyüklüğünde deprem oldu.
SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak anbean kamuoyu ile paylaşıyor.
AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ
KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ