Son dakika: Kahramanmaraş'ta deprem! 5 Ekim 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile deprem mi oldu?

Son dakika: Kahramanmaraş'ta deprem! 5 Ekim 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile deprem mi oldu?

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Yurdumuzudan son dakika deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak Kahramanmaraş ilimizde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile ülke genelinde yaşanan sarsıntılar takip edilebiliyor. İşte, 5 Ekim 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile son dakika deprem verileri...