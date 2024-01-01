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        Haberler Gündem Son dakika: Kahramanmaraş'ta depremde hasar gören binalar dinamitle yıkıldı

        Kahramanmaraş'ta depremde hasar gören binalar dinamitle yıkıldı

        Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası yıkım kararı verilen 37 bloklu sitenin son binaları da dinamit ile patlatılarak yıkıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 12:48 Güncelleme: 01.01.2024 - 12:48
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        Dinamitle yıkıldı
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        Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesindeki 37 blok 540 daireden oluşan Güneşevler Sitesi, 6 Şubat depremlerinden sonra ağır hasar alarak yıkım kararı verildi.

        Sitedeki binalardan iki ya da üçü farklı zamanlarda dinamit ile patlatılarak yıkıldı. Sitedeki son binalar ise yine dinamit ile patlatılmak üzere çalışma yapıldı. Çevrede güvenlik önlemi alındı.

        Geri sayım yapıldıktan sonra patlatma işlemini bölgede yaşayan bir depremzede kadın gerçekleştirdi.

        Ekiplerin geri sayımı ile 2 bina saniyeler içinde yerle bir oldu. Patlatmayı daha önce binalarda yaşayan depremzedeler de takip etti.

        Depremzede İsmet Gedikli, “Ben 37 bloktan oluşan Güneşevler Sitesi’nde yaşıyordum, yıkılan blokların birinde oturuyordum. İki üç güne hemen hemen 3 bina yıkılıyordu. Ben kendi oturduğum binanın yıkılacağını duyunca bunu kendim görmek istedim. Geldiğime biraz da pişman oldum. Çünkü zor bir andı benim için binanın yıkılışını izlemek. Allah bu durumu kimseye yaşatmasın” dedi.

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