KAHRAMANMARAŞ PEŞ PEŞE SALLANDI!

Kahramanmaraş, geceden itibaren 5 kez sallandı. Bu sarsıntıların en büyüğü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 06.31’de meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğindeki depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.