DHA

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, Yenimahalle Mahallesi 2052 Sokak´ta dün İlişen Ailesi'ne ait evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İşten eve gelip uyuyan Soner İlişen yangını fark ederek, eşi Ayşegül İlişen ile çocukları 4 yaşındaki Yusuf Mehmet İlişen ile 6 yaşındaki kızı Sehernaz İlişen´i evden çıkardı, 2 yaşındaki Yakup İlişen´e ise ulaşamadı.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

DHA'da yer alan habere göre yangının söndürülmesinin ardından Yakup İlişen´in cansız bedenine ulaşıldı. Yangında yaralanan Ayşegül İlişen Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde, çocuklar ise Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

"YANGINI GÖRÜNCE SAKLANMIŞ"

Minik Yakup, bugün Hendek Sümbüllü Mahallesi Yukarı Camii´nde son yolculuğuna uğurlandı. Hendek İlçe Müftüsü Murtaza Gür'ün kıldırdığı cenaze namazında evladını kaybetmenin acısını yaşayan Soner İlişen güçlükle ayakta durdu. Yangın hakkında konuşan Sümbüllü Mahallesi Muhtarı Yusuf Çakıroğlu, "Ev yanıyor, bu sırada baba işten çıkmış, anne ve baba uyuyor. Yangının nasıl çıktığı belli değil. Baba, anne ve 2 çocuğu kurtarıyor, ancak en küçük çocuk içerde duman olduğundan babası tarafından bulunamıyor. Maalesef onu kaybettik. Çocuk içeride yangını görünce elindeki küçük battaniyeyle köşeye gidip saklanmış. Babası da onu bulamamış bu yüzden. Sonra zaten maalesef cansız bulduk" dedi.

"HENDEK İÇİN ACI BİR GÜN"

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu ise, "Hendek ve Sakarya´mız için çok acı bir gün. 2 yaşında bir yavrumuzu kaybettik, diğer aile fertleri de şu anda yoğun bakımda. Elim bir yangın nedeniyle bunlar yaşandı, üzüntülüyüz. Kederli ailesine sabır ve yavrularımıza acil şifa diliyoruz" diye konuştu.