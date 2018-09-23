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Son dakika: Kayıp Sedanur'un otopsisinde kahreden haber

Son dakika... Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde 16 Eylül'de kaybolduktan 7 gün sonra dün sabah saatlerinde cansız bedeni bulunan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in otopsisinde tecavüz bulgusuna rastlandı. DHA'nın haberine göre, cinayete kurban gittiği kesinleşen Sedanur'un ölüm nedeni, organlarından alınan örneklerle kesinleştirilecek.

23.09.2018 - 13:28 | Güncelleme: DHA

Türkiye'nin ağladığı kayıp Sedanur'un otopsisiyle ilgili son dakika açıklaması geldi. İsyan ettiren sonuca göre, 9 yaşındaki kayıp Sedanur'un dün bulunan cansız bedeninde cinsel saldırı bulgularına rastlandı. Kars'ın Kağızman ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki 80 hane, 350 nüfuslu Paslı köyünde yaşayan Handan ve Abdullah Güzel çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü olan Sedanur, 16 Eyül Pazar günü öğle saatlerinde kayboldu. En son evlerinin önünde görülen Sedanur'dan haber alamayan aile, köylülerle birlikte kızlarını aradı, ancak sonuç alınamadı. Bunun üzerine aile, jandarmaya haber verildi.

Paslı Esin Çağdaş İlkokulu'nun 3'üncü sınıf öğrencisi Sedanur Güzel'in bulunması için güvenlik güçleri seferber oldu. Komandolar, jandarma timleri, AFAD ve UMKE ekipleri, korucular ile köylüler arama çalışması başlattı. Aramalarda Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne ait kadavra arama köpeği 'Obert' ve iz takip köpeği 'Calisto da kullanıldı. Zehirli yılanların bulunduğu sazlık alanlarda da arama yapan ekipler, tüm çalışmalara rağmen Sedanur'a ulaşamadı.



Jandarma Arama Kurtarma ekipleri, dün sabah saatlerinde köye 1 kilometre uzaklıkta, kayalık ve çalılık alanda, minik Sedanur'un cansız bedenini üzeri taşlarla örtülü bir halde buldu. Öldürüldükten sonra üzeri taşlarla kapatılan Sedanur Güzel'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na getirildi.



Kaybolduğu ilk günlerde öldüğü tahmin edilen Sedanur Güzel'in cesedinde sıcak ve havasız ortam nedeniyle kurtlanma oluştuğu belirlendi. Morarma kurtlanma nedeniyle vücuttaki darp izlerini tanımlayamayan uzmanlar, Sedanur Güzel'in öldürüldüğünün kesin olduğu yönünde görüş bildirdi. Yine morarma kurtlanma nedeniyle kesin ölüm nedenini belirleyemeyen uzmanlar, kan, DNA ve iç organlarından örnekler aldı. Tecavüz bulgusuna da rastlayan uzmanlar, aldığı örneklerle bunu da kesinleştirecek.

 

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YORUMLAR 4
  • Misafir 58 dakika önce
    lütfen idam gelsin aglicam ...yeter artik
  • Misafir 58 dakika önce
    Allah belarini versin. Serefsiz adiler. :sleepy:
  • Misafir 58 dakika önce
    hani idammm????
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