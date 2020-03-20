DHA

İstanbul'da son bir haftada Türkmenistan uyruklu çok sayıda kişi, sahte alkol kullanımına bağlı olarak zehirlendi. Sahte içkiden İstanbul'un çeşitli semtlerinde Türkmenistanlı 20 kişi hayatını kaybetti. Türkmenistan uyruklu 1 kişinin daha hayatını kaybettiği bildirildi. Böylece ölenlerin sayısı 21'e yükseldi.

16 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

DHA'da yer alan habere göre olayla ilgili 5 kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi. Önceden gözaltına alınan 11 kişiyle birlikte toplam 16 şüphelinin işlemleri devam ediyor.