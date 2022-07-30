Kaldırıma çıkıp ağaca çarptı! Yanarak can verdi!

Antalya'da kaza, gece saatlerinde Konyaaltı ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Henüz ismi belirlenemeyen sürücü, kullandığı otomobilin direksiyon hakimini kaybetti ve hızla kaldırıma çıkıp, ağaca çarptı.
SÜRÜCÜ OTOMOBİLDE SIKIŞTI
DHA'da yer alan habere göre kaza sonrası otomobilde sıkışan sürücü, otomobilin alev almasıyla birlikte yanarak can verdi.
KAZAYLA İLGİLİ ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Yoldan geçen sürücülerin haber vermesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen ekipler, kazayla ilgili çalışma başlattı.
SÜRÜCÜNÜN KİMLİĞİ ARAŞTIRILIYOR
Polis sürücünün ismini belirlemeye çalışırken, cenaze otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
İKİ ARAÇ YARIŞIYORDU İDDİASI
Görgü tanıklarının polise verdiği ifade doğrultusunda iki aracın yarışması sonucu kaza olduğu ortaya çıktı.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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