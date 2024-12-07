İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kalkan-34" operasyonlarında 15'i yabancı uyruklu 48 göçmen kaçakçılığı zanlısı ve 904 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 81 ilde 270 mobil göç noktası aracının hizmet verdiğini, GöçNET veri tabanına bağlı bilgisayar, parmak izi cihazı, göç uzmanları ve tercümanların bulunduğunu kaydetti.

Yanında kimliği ya da pasaportu bulunmayan yabancının durumunun Mobil Göç Noktası araçları vasıtasıyla hızlı ve kolay bir şekilde kontrol edildiğini belirten Yerlikaya, "Bu uygulamayla, bir taraftan düzensiz göçle sahada büyük bir mücadele verirken, diğer taraftan da ülkemizde yasal kalış hakkı olan yabancıları ve turistleri rahatsız etmiyoruz." ifadesini kullandı.