Kamışlı'da ABD helikopterleri rejim güçlerini vurdu!

Reuters'ın servis ettiği habere göre iki Amerikan helikopteri Kamışlı yakınlarında Suriye ordusuna ait bir kontrol noktasını vurdu.
Saldırıda 1 Suriye askeri hayatını kaybetti, 2 Suriye askeri yaralandı.
Ayrıntılar geliyor...
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