DHA

Olay saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Aynalı Çeşme Caddesi´nden yokuş aşağı inen hafriyat yüklü kamyon, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kaymaya başladı.

DHA'nın haberine göre, sürücünün durdurmakta güçlük çektiği kamyon, binaya çarparak durabildi. Kamyonun çarptığı evin demir korkulukları ve camı kırılırken evdeki kadın ve uykuda olan bebeği büyük korku yaşadı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken evde ve kamyonda hasar oluştu.

"ÇOK BÜYÜK GÜRÜLTÜ GELDİ, YA ÇOCUĞUM SAĞIR OLSAYDI"

Kamyonun çarptığı evdeki kadın "Büyük bir gürültü geldi, iki defa çok fena bir ses geldi. Çocuk da uyuyordu, çok kötüydü o ses, ya çocuğum sağır olsaydı. Çok korktuk, orası yatak odası çocuk salonda uyuyordu. Allah'tan orada yatırmadım" diye konuştu.