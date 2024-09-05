Kamyon ve pikap çarpıştı! 3 can kaybı var
Erzurum'da hafriyat kamyonu ile bir pikap çarpıştı. Feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayda pikabın 2'ye ayrıldığı görüldü
Erzurum'un Aziziye ilçesinde, hafriyat kamyonu ile pikabın çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 1 ağır 2 kişi yaralandı.
AA'da yer alan habere göre M.K.A'nın kullandığı pikap, Erzurum-İspir kara yolu Üçköse Mahallesi mevkisinde İ.K. idaresindeki hafriyat kamyonuyla çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
SÜRÜCÜLER YARALANDI
Kazada pikaptaki A.İ.A, B.S. ve M.B. hayatını kaybetti, sürücüler yaralandı. Yaralı sürücüler ile cenazeler, ambulans helikopterle kent merkezindeki hastanelere gönderildi.
Pikap sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.