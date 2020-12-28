Kamyonet kapısını çaldı! Şoke eden savunma! 0:00 / 0:00

DHA

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Vatan Bulvarı'nda, bu sabah saatlerinde akılalmaz bir olay meydana geldi. Kamyoneti için kapı satın alan Mehmet Ekin, evine gitmek üzere otobüs beklediği sırada durağın yanında yere bıraktığı kapının çalındığını fark etti. Ekin, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu.

KISA SÜREDE YAKALANDI

DHA'da yer alan habere göre ihbarın ardından harekete geçen polis, şüpheliyi aramaya başladı. Kısa süren araştırmanın ardından kapıyı alan kişinin, çöplerden katı atık toplayan M.G. (40) olduğu belirlendi. Kısa sürede yakalanan M.G., gözaltına alındı.

"OTOBÜS BEKLERKEN KAPIYI ÇALDILAR"

Suçlamaları kabul etmeyen M.G., "Baktım otobüs durağında sahipsiz gibi duruyordu. Ben de aldım" dedi. M.G., işlemleri için polis merkezine götürüldü. Kapısının bulunması üzerine sevinen Mehmet Ekin ise "Durakta otobüse binmek için beklerken kapım çalınmış. Hemen polisi aradım" dedi.