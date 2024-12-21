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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Kamyonetiyle kaza yaptı, yaralı arkadaşını da bırakıp kaçtı | Son dakika haberleri

        Kamyonetiyle kaza yaptı, yaralı arkadaşını da bırakıp kaçtı

        Kırıkkale'de kontrolden çıkan kamyonet şarampole yuvarlandı. Sürücü, kamyonetteki arkadaşını olay yerinden kaçtı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 09:41 Güncelleme: 21.12.2024 - 10:03
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        Kaza yaptı, arkadaşını bırakıp kaçtı
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        Kırıkkale'de şarampole savrulan kamyonetin sürücüsü, kazadan sonra yaralı arkadaşını da bırakıp olay yerinden kaçtı.

        Kaza, Kırıkkale-Ankara Karayolu'nda gece saatlerinde meydana geldi.

        Edinilen bilgilere göre, kamyonet, kontrolden çıkarak yol kenarına savruldu. Henüz kimliği belirlenemeyen sürücü, kazanın ardından olay yerinden kaçtı.

        112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan yolcu A.U., sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Kaçan sürücünün kimliğini belirlemek için polis ekipleri çalışma başlattı. Kaza nedeniyle büyük çapta maddi hasar oluştu. Trafik ekiplerince yapılan incelemenin ardından kamyonet otoparka çekildi.

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