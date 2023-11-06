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        Antalya'da kamyonla çarpışan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Antalya'da feci bir kaza meydana geldi. Kentte bir kamyon ile otomobil çarpıştı. Olayda otomobildeki 2 kişi hayatını kaybederken, kamyon sürücüsü gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 12:13 Güncelleme: 06.11.2023 - 12:13
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        Kamyonla çarpışan araçtaki 2 kişi öldü!
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        Antalya'nın Aksu ilçesinde, otomobille kamyonun çarpışması sonucu 2 kuzen hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

        AA'da yer alan habere göre Murat Temirtaş (22) yönetimindeki otomobil, gece saatlerinde Isparta-Antalya kara yolunda A.Ç'nin kullandığı kamyonla çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücü Temirtaş ile otomobildeki kuzeni Seyfettin Temirtaş'ın (18) hayatını kaybettiğini belirledi. Araçtaki yolcu Hilmi Partal (18) ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

        KAMYON SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

        Kuzenlerin cenazeleri incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Gençlerin ölüm haberini alarak Adli Tıp Kurumuna gelen yakınları morgun önünde gözyaşı döktü.

        Otopsi işlemlerinin ardından Murat ve Seyfettin Temirtaş'ın cenazeleri ailelerine teslim edildi.

        Cenazeler, Manavgat ilçesinin Beşkonak Mahallesi'ndeki Çayır Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

        Bu arada, düğünden dönen gençlerden Murat Temirtaş'ın kazadan önce telefonla konuştuğu annesine "10 dakika içinde evdeyiz" dediği öğrenildi. Gözaltına alınan kamyon sürücüsünün emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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        #son dakika
        #Antalya
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