Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Haftanin bölgelerinde, 3 PKK'lı teröristin Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Haftanin bölgelerinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist, SİHA'larımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.
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