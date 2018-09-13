TSK, bugün yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK'nın Kandil'deki muhimmat, sığınak ve barınaklarını vurduğunu duyurdu. TSK, daha sonra operasyonun görüntülerini de kamuoyu ile paylaştı.

Operasyonun anlaşıldığından çok daha önemli olduğunu ise Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar açıkladı.

Ağar, Twitter hesabından operasyonun görüntüsünü paylaştı. Teröristlerin en kritik ikmal noktalarından birinin vurulduğunu belirten Ağar, mağaralarda 20 teröristin kaldığını ve patlama sonrası olay yerinden canlı çıkma olasılıklarının olmadığını aktardı.

Ağar'ın kritik hava harekatı ile ilgili değerlendirmesi şu şekilde:

"Bugün Kandil’e yapılan "nokta istihbarata ve nokta vuruşlarına dayalı" hava akınında çok özel sonuçlar var.

Burası PKK’nın Kandil’deki en büyük ikmal noktalarından biri. Çok katmanlı ve kademeli mağaralardan oluşuyor.

Hava akınlarında “ardıl mermilerin mağara içlerine sokulması için” ağız genişletme çabaları bile var.

Mağaralar farklı ağızlarından tam isabetle vurulduktan sonra içlerindeki silah-mühimmat, akaryakıt ve tüp depoları birer kimyasal tesis-rafineri gibi büyük patlamalarla yanıyor.

Patlama ve yangınların saatlerce sürdüğü ifade ediliyor.

Bu tür kapalı alan yangın-patlamalarında canlı kalma olasılığı yok ve bu mağaralarda en az 20 PKK’lının kaldığı biliniyor."

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