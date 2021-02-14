1987 KIŞI GİBİ OLUR MU?

İstanbul'daki kar yağışı ile ilgili olarak yapılan uyarılarda 1987 kışı hatırlatılmıştı. 1987 yılının mart ayında İstanbul'da kar yağışı etkili olmuş ve bazı noktalarda kar kalınlıkları 1 metreyi aşmıştı. Kandilli Rasathanesi verilerine göre, İstanbul'da 1987'de 4-14 Mart tarihleri arasındaki günlük ortalama hava sıcaklığı sıfırın altında 2,2 derece olarak kaydedilmişti.