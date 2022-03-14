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Haberler Gündem Son dakika: Kar kış dinlemiyor! İşe böyle gidiyor!
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Kar kış dinlemiyor! İşe böyle gidiyor!

Son dakika haberine göre Bursa'da atletizm de yapan bir esnaf; her gün 20 kilometre uzaklıktaki evine koşarak gidiyor. Enver Koç, hem sağlıklı kalıyor hem de ulaşıma ücret ödemiyor

Son dakika: Kar kış dinlemiyor! İşe böyle gidiyor!
Kar kış dinlemiyor! İşe böyle gidiyor!
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İHA

Son dakika haberler... Bursa Kapalıçarşı'da esnaflık yapan Enver Koç (62), 40 yaşında sağlık sorunları yaşayınca sigarayı bırakıp spor yapmaya başladı. Atletizme merak salan Koç, ulusal ve uluslararası maratonlara katılmanın yanısıra her gün işinden evine koşarak gidip gelmeye başladı.

EVİ İŞİNE 20 KİLOMETRE UZAKLIKTA

İHA'da yer alan son dakika haberine göre spor yapmaya başladıktan sonra tüm sağlık sorunlarından kurtulan Enver Koç, şimdi 20 kilometre olan evinden işine her gün koşarak gidip geliyor.

HİÇBİR SAĞLIK SORUNU KALMADI

Bu sayede hem sağlıklı kalıyor hem de hiçbir ulaşım ücreti ödemeyerek tasarruf ediyor. Yaptığı spor sayesinde genç görünüme kavuşan Koç'un hiçbir sağlık sorunu bulunmuyor. Görenler ise 62 yaşında olduğuna inanmıyor.

"17 YILDIR EVİMDEN İŞİME KOŞUYORUM"

Herkesi spor yapmaya davet eden Enver Koç, "Ben 40 yaşına kadar sigara içiyordum. Sağlık sorunları yaşayınca sigarayı bırakıp koşulara başladım. Spora başladıktan 3 yıl sonra evimden işime her gün koşarak gidip gelmeye başladım. 17 yıldır işten evime koşarak gidip geliyorum. Şimdi hiç bir sağlık sorunum yok, hiçbir şeyi perhiz etmiyorum.

"SPOR YAPIN SAĞLIKLI KALIN"

Yaptığım spor sayesinde genç bir görünüme kavuştum. Kimse 62 yaşında olduğuma inanmıyor. Ben çarşıda esnafım, evimle dükkanım arası 20 kilometre.

Her gün evden işe koşarak gidip gelerek sağlıklı kalıyorum. Ayrıca ulaşıma hiç ücret ödemiyorum. Spor yapın sağlıklı kalın" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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