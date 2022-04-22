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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Kar maskeli dehşet! 1'i çocuk 2 yaralı
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Caddede kar maskeli 2 kişi ateş açtı; 1'i çocuk 2 yaralı!

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, kar maskeli 2 şüpheli sokakta Semih Seymen´e (31) tabanca ile kurşun yağdırdı. Olayda Seymen ile birlikte seken kurşunların isabet ettiği annesiyle birlikte yürüyen Ç.D. (10) yaralandı.

Son dakika: Kar maskeli dehşet! 1'i çocuk 2 yaralı
DHA

Olay, saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Arkadaşıyla birlikte caddede yürüyen Semih Seymen, kar maskesiyle arkasından gelen ve henüz kimliği belirlenemeyen 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Ayaklarından yaralanan Seymen, özel bir bankaya sığınırken, seken kurşunlardan biri annesiyle birlikte caddede yürüyen Ç.D. isimli çocuğun sol bacağına isabet etti. Gözyaşları içerisinde çığlık atan çocuğun yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.

Eşarplarla çocuğun bacağını saran vatandaşlar, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri ayaklarından yaralanan Semih Seymen ile Ç.D.´yi hastaneye kaldırdı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay sonrası kaçan saldırganların yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Görgü tanığı Serdar Keskin, olayda maskeli 2 kişinin kaçtığını gördüğünü belirterek, olaylara müdahale etmek istediğini ancak şahısların elinde silah olduğu için müdahale edemediğini söyledi.

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