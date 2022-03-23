Kar tatili haberleri gelmeye devam ediyor 0:00 / 0:00

AA

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelindeki tüm köy okulları ve taşımalı eğitime öğleden ara verildiği belirtildi.

AA'da yer alan habere göre, kar yağışı ve tipinin etkisini sürdürdüğü kentte olumsuz hava koşulları nedeniyle pazartesi ve salı günleri de okullar tatil edilmişti.

BİTLİS

Bitlis’in Ahlat ilçesinde de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle 15 köy yolu ulaşıma kapanırken, eğitime yarım gün ara verildi.

Bitlis merkez ve ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Ahlat ilçesinde de kar yağışı, tipi ve fırtına sebebiyle 26 köy yolundan 15’inin ulaşıma kapandığı bildirildi. Ahlat İlçe Özel İdare Müdürü Seyfettin Gündoğan, kar yağışı ve tipi nedeniyle 15 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğunu, kapalı köy yollarını açma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ifade etti.

Ahlat Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise kar yağışı ve elverişsiz hava şartları nedeniyle okulların yarım gün tatil edildiği bildirildi. Açıklamada, “İlçe Hıfzıssıhha Kurul Kararı gereğince, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar sebebiyle Ahlat merkez, belde ve köylerde tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarımızda 23.03.2022 (Çarşamba) günü öğleden sonra yarım gün eğitim öğretim faaliyetlerine ara verilmiştir” denildi.

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