Yarın okullar tatil mi? 25 Şubat 2019 Pazartesi günü okullarda kar tatili olan iller hangileri? Öğrenciler tarafından sıkça merak ediliyor. İstanbul, Ankara, Bursa, Sivas, Malatya, Elazığ, Erzincan, Sivas, Sakarya, Kars, Adıyaman, Ardahan, Muş, Hakkari, Şırnak, Antalya, Çanakkale, Bilecik, Denizli, Kocaeli, Kırklareli, Afyonkarahisar, Nevşehir, Adıyaman, Kayseri illerinde okullar yarın tatil olacak mı? İşte, 25 Şubat 2019 Pazartesi il il kar tatili haberleri...

İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Milyonlarca öğrenci İstanbul'da kar tatili haberini bekliyor. Dünden itibaren İstanbul'u etkisi altına alan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan gelecek müjdeli haberi bekleyen milyonlarca öğrenci "İstanbul'da yarın okullar tatil mi? sorusunun cevabını arıyor. Henüz valilikten kar tatiline yönelik resmi bir açıklama gelmedi.

ÇANAKKALE'DE KAR TATİLİ

Son Dakika haberine göre, Çanakkale kent merkezi ile Gökçeada, Çan, Bayramiç, Lapseki, Biga, Yenice, Eceabat ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, dünden beri devam eden fırtına ile yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezi ile Gökçeada, Çan, Bayramiç, Lapseki, Biga, Yenice, Eceabat ilçelerinde İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği ilk ve orta dereceli okullarda yarın eğitime ara verildi.



Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli, engelli personel ile hamile personel de idari izinli sayılacak.



Meteoroloji yetkilileri, Çanakkale genelinde kar yağışı beklendiğini aktararak, hava koşullarına karşı tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu.

KIRKLARELİ'NDE KAR TATİLİ

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarın, bir gün süreyle ara verildi.



Demirköy Milli Eğitim Müdürü Oğuz Ak, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildiğini söyledi. Kararın Kaymakamlık tarafından alındığını ifade eden Ak, bölgede yoğun kar yağışının etkisini sürdürdüğünü belirtti.