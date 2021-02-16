Kar yağışının bilançosu açıklandı 0:00 / 0:00

AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) verilerine göre kar yağışının yarın akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. Perşembe günü itibarıyla sıcaklığın mevsim normalleri civarına yükselmesi öngörülüyor.

AA'nın haberine göre, kentte cumartesi gününden bu yana devam eden yağışlarda kar kalınlığı Şişli, Sarıyer ve Kağıthane gibi sahil bölgelerinde 15-20 santimetre, Başakşehir, Sultanbeyli, Eyüp ile Ümraniye gibi iç kesimlerde 20-30 santimetre, Hadımköy, Tuzla, Çamlıca, Çekmeköy, Silivri, Beykoz gibi yüksek ve kırsal kesimlerde ise 30-45 santimetre olarak ölçüldü.

517 AĞAÇ VE DİREK DEVRİLDİ, 17 ARAÇ HASAR GÖRDÜ

AKOM'dan paylaşılan verilere göre cumartesi gününden bu yana İBB ekipleri 517 ağaç ve direk devrilmesi, 13 çatı çökmesi olayına müdahale etti. Bu olaylarda 17 aracın hasar gördüğü kaydedildi.

İBB yol bakım ekibi, şimdiye kadar 9 bin 53 ton tuz, 4 ton da solüsyon kullandı.

Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri de sokak hayvanları için 200 noktaya düzenli olarak kuru mama bıraktı.