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Karabük'te silahlı kavga: 1'i ağır, 3 yaralı 0:00 / 0:00

AA

100. Yıl Mahallesi 1010 Nolu Cadde üzerindeki büfeye gelen silahlı grup, E.E. ve C.E. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu E.E. ve C.E, pompalı tüfekle yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleyi mahalle bekçilerinin yaptığı olayda yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

AA'nın haberine göre; Yaralılardan C.E'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Olay yerinden kaçan grupta bulunduğu iddia edilen yaralı Y.Ç'nin özel hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.

Caddeyi kapatarak olay yerinde inceleme yapan polisin zanlıların yakalanması için çalışmaları sürüyor.