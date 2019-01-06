Kastamonu'da yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezinde eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yarın merkez ilçe ve bağlı köylerdeki okulların bir gün süreyle tatil edildiği duyuruldu.

Açıklamada, merkez ve bağlı köylerde görevli hamile ve engelli kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

BELEDİYE EKİPLERİ KARLA MÜCADELEYİ SÜRDÜRÜYOR

Şehir merkezinde yaklaşık 7 santimetreyi bulan kar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Belediye ekipleri, kaldırımlarda ve sokaklarda kar temizleme çalışması yaptı.

Belediye görevlilerinden Satı Demirci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün öğleden sonra yağmaya başlayan kar nedeniyle temizlik çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Kent genelinde çalışma yürütüldüğünü ifade eden Demirci, "Karla mücadele yapıyoruz. Yollar ve kaldırımlarda kar temizliği gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlar daha rahat yürüyebilsin diye özellikle yaya kaldırımlarını temizliyoruz." dedi.

SAMSUN'DA TEK İLÇEDE TATİL VAR

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yoğur kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Vezirköprü ilçesinde kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle ilçede yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.

Ayrıca aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacakları aktarıldı.

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