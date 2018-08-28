Doğu Karadeniz kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik başarılı operasyonlarda, örgütün sözde 'lider kadro'larını etkisiz hale getiren Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı'na (JÖAK) bağlı Jandarma Komando timleri, operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Bölgede görüntülenen timler, ormanlık, eğimli ve zorlu arazi koşullarında terörist grubu etkisiz hale getirmek için operasyonlarla iz sürüyor. Türkiye'nin ilk keskin nişancı tüfeği 'Bora-12' ile Türk yapımı silahlı zırhlı personel taşıyıcı 'Ejder' kullanan askerler, araziyi didik didik tarıyor. Bölge halkının destek verdiği askerler, operasyon dönüşü ikramlarla karşılanıyor.

DHA'nın haberine göre, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Gümüşhane, Giresun ve Trabzon illeri kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar kapsamında, İçişleri Bakanlığı'nın 'aranan teröristler listesi'ndeki 'kırmızı kategori'de başına 4 milyon lira ödül konulan 'Zeynel' kod adlı terörist Mehmet Yakışır ile yine aynı kategoride yer alan 'Türk Tarık' kod adlı terörist Barış Öner etkisiz hale getirilmişti. Karadeniz Açılım Grubu'ndaki sözde 'lider kadro'larının etkisiz hale getirilmesinin ardından ağır darbe alan ve dağılan örgütün geride kalan unsurlarının yakalanması için Jandarma Komanda Özel Asayiş Komutanlığı'na bağlı Gümüşhane Kürtün Jandarma Komando timleri operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Timler, ormanlık, eğimli alanda zorlu arazi koşullarında, terörist grubu etkisiz hale getirmek için operasyonlarla iz sürüyor.

SON TEKNOLOJİK SİLAHLAR KULLANILIYOR

Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kürtün İlçe Jandarma Komando timleri, operasyona çıktıkları arazide, en son teknolojik yerli silah ve mühimmat ile askeri malzemeleri kullanıyor. Türkiye'nin ilk keskin nişancı tüfeği 'Bora-12' ile Türk yapımı silahlı zırhlı personel taşıyıcı 'Ejder' kullanan askerler, dağ, taş, dere, tepe demeden araziyi didik didik tarıyor. Operasyonlarda, insansız hava aracı (İHA) ile ATAK ve Kobra tipi askeri helikopterler de kullanılıyor. Güvenlik güçleri, kaçış bölgelerini kontrol altına aldığı terörist grubu etkisiz hale getirmek için hava destekli operasyonlarını sürdürüyor.

'ASKERLER SICAKTA SUSAMIŞTIR DİYE DÜŞÜNDÜK'

Doğu Karadeniz'de terör örgütü PKK'ya yönelik süren operasyonlara vatandaşlar da büyük destek veriyor. Daha önce operasyondan dönen birlikleri ilçe girişinde Türk bayrakları ile karşılayan vatandaşlar, kırsaldaki operasyonlarda askere ikramlarda bulunuyor. Kürtün ilçesinde operasyondan dönen jandarma komando timlerinin yoluna çıkan 3 çocuk, askerlere su ve ayran ikramında bulundu. Köy yolunda önde dedektörlü ekip, arkada ise silahlı zırhlı araç 'Ejder' eşliğinde yürüyen askerler, çocukların ikram ettiği su ve ayranı içti, başlarını okşayarak teşekkür etti. Çocuklar, "Askerler sıcak havada susamıştır diye düşündük. Annem ayran hazırladı. Onlara su ve ayran ikram ettik. Onlar vatanımızı koruyor. Askerimizi çok seviyoruz" diye konuştu.

KAÇIYORLAR

Güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonlarını artırması, fotokapanların kurulması ve hava destekli operasyonlarla kıskaca alınan teröristlerden 2'si teslim olurken, 6'sı da çatışmalarda öldürüldü. Son operasyon ile büyük darbe alan ve sözde 'lider kadro'ları etkisiz hale getirilen PKK'lılar bölgeden kaçmaya başladı. Güvenlik güçleri, kaçış bölgelerini kontrol altına aldığı terörist grubu etkisiz hale getirmek için hava destekli operasyonları sürdüreceği belirtildi. Bölgeye yeni sızmaları önlemek için kırsalda fotokapan sayısının artırılacağı da öğrenildi.

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