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HaberlerGündem3. SayfaSon dakika: Karantina altındaki mahallede korkunç olay! - Haberler
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Son dakika haberler... Eşiyle ilişkisi olduğu iddia edilen kişiyi, karantinadaki mahallede 37 yerinden bıçakladı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde M.K. (35),boşanma aşamasında olduğu eşi D.K. ile ilişkisi olduğu iddiasıyla tartıştığı A.K.'yı (42) karantina altındaki mahallede 37 yerinden bıçaklayarak yaraladı

Son dakika: Karantina altındaki mahallede korkunç olay! - Haberler
DHA

Olay, sabah saatlerinde koronavirüs sebebiyle karantina altında olan ilçe merkezindeki Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde meydana geldi.

DHA'nın haberine göre A.K. sabah yaşadığı evden çıkarken bugün Ankara'dan Erbaa ilçesine gelen M.K. (35) ile karşılaştı. M.K. boşanma aşamasında olduğu eşi D.K. ile ilişkisi yaşadığı iddiasıyla A.K. ile tartıştı.

Olayda ağır yaralanan A.K.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. M.K. üzerinde taşıdığı bıçakla A.K.'yi önce boğazından, ardından vücudunun 37 yerinden bıçaklayarak yaraladı.

Ağır yaralanan A.K. çevredekileri ihbarıyla olay yerine gelen ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunduğu belirtilen A.K. ilk müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi.

Olaydan sonra bölgeden yaya olarak kaçan M.K. kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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