Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 9 Temmuz’da yemin etmesiyle birlikte resmen yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde artık yasa numaraları yerine kararname kodları kullanılacak. Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir'in haberine göre Amerika Birleşik Devletleri’nde de kullanılan kod kararnameler, sistemin en önemli yeniliklerinden biri olarak değerlendiriliyor. Bununla mevzuatta sadeleşme, dağınıklığı giderme ve tek elde toplanan yürütmenin daha etkili/verimli çalışması amaçlanıyor.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin alt yapısının kurulması amacıyla yürütmenin alanına giren konularda Meclis’ten alınan yetki yasasına dayanarak 703 ve 4 No’lu kararnameler çıkarıldı. Bu arada 1910’dan beri yasal mevzuat tarandı. Yürütmenin alanına giren 959 kanunla ilgili Cumhurbaşkanı kararnamesi çıkarıldı. Yürütmenin alanına girmeyen yasalar, torba kanun değişiklikleri, inkılap kanunları, yürürlüğü olmayan geçici kanunlar, yasamaya ilişkin kanunlar anayasal yetki dışında olduğu için bunlara dokunulmadı. 551 kanunda kararnameyle değişiklik yapıldı. Yeni sistemde tüzük olmayacak ancak var olan tüzükler uygulanmaya devam edilecek.

KOD KARARNAME SİSTEMİ



Yeni sistemin en büyük yeniliklerinden biri ABD’deki gibi kod kararname sistemi oldu. Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlık teşkilatları tek kararname ile inşa edilirken, bağlı ve ilgili/ilişkili kuruluşlar diğer kararnameyle düzenlendi, işleyiş ve kodifikasyonları yapıldı. Bundan sonra ise parlamenter sistemdeki gibi yasa numaraları yerine kararname kodları olacak.

Bu alanda çıkarılacak yeni kararnameler örneğin, “BK-007” gibi kod verilerek ilgili kararnameye işlenecek. Böylelikle yıllardır şikayet edilen mevzuat dağınıklığı şikayetleri tarihe karışacak. 7142 sayılı yetki kanununa dayanılarak yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerin yürütme maddelerinde Bakanlar Kurulu ve bakanlara yapılmış olan atıflar Cumhurbaşkanı’na yapılmış sayıldı. Böylece yürütmeye ilişkin belirsizlik de ortadan kalktı; yürütme tek elde toplandı.

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