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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: İstanbul'da gemiler çarpıştı! Kargo gemisi konteyner gemisine çarptı!

        İstanbul'da Ahırkapı'ya demirleyen kargo gemisi konteyner gemisine çarptı

        İstanbul'da bir kargo gemisi konteyner gemisine çarptı. Olayda gemilerde hasar oluştuğu kaydedildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 10:30 Güncelleme: 23.01.2024 - 10:48
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        Kargo gemisi konteyner gemisine çarptı
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        İstanbul'da bir kargo gemisinin Ahırkapı Demir Sahası'na demirlediği sırada burada bulunan konteyner gemisine çarpması sonucu gemilerde hasar oluştuğu bildirildi.

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "VOLGO DON 207" isimli 138 metre boyundaki genel kargo gemisinin, Ahırkapı Demir Sahası'na demirlerken, demirli vaziyette bulunan "ASTRID L" isimli 147 metre boyundaki konteyner gemisine çarptığı belirtildi.

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        Bilgi üzerine KEGM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botunun ivedilikle bölgeye yönlendirildiği kaydedilen açıklamada, "Gemilerde maddi hasar yaşanmış olup, yapılan kontrollerde herhangi bir can kaybı, yaralanma ve çevre kirliliği tespit edilmemiştir." bilgisine yer verildi.

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