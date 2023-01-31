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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Karısına acı çektirmek için 7 yaşındaki kızını öldürdü!
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Babası, 7 yaşındaki Adara'yı, boşanma aşamasındaki eşine acı çektirmek için öldürmüş!

Türkiye geçtiğimiz hafta korkunç bir olaya tanık oldu. İstanbul Sancaktepe'de bir baba, kendisini terk eden eşine acı çektirmek için 3 çocuğunu katletti. Vahşetin yankıları sürerken benzer bir olay Batman'da meydana geldi. Kentte Ömer Faruk Arslan adlı baba, boşanma aşamasındaki karısına acı çektirmek için 7 yaşındaki Adara Arslan ismindeki kızını kömürlükte boğarak öldürdü

Son dakika: Karısına acı çektirmek için 7 yaşındaki kızını öldürdü!
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DHA

Batman'da kömürlükte cesedi bulunan Adara Arslan´ın (7) gözaltına alınan babası Ömer Faruk Arslan (37), boşanma aşamasındaki eşi M.A.'ya acı çektirmek için kızını boğduğunu itiraf etti.

DHA'nın haberine göre Arslan'ın yüzündeki çiziklerin de Adara'nın kendisine direnirken oluştuğu tespit edildi. Ömer Faruk Arslan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

CANSIZ BEDENİ KÖMÜRLÜKTE BULUNDU

Olay, dün meydana geldi. Halasına ait kömürlükte odun ve kömür çuvallarının altında Adara Arslan'ın cesedinin olduğu ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde kız çocuğunun öldüğü belirlendi.

Olay yeri inceleme ekipleri kömürlükte inceleme yaparken, güvenlik şeridine gelen halası elindeki fotoğrafı göstererek, "Çocuk bu değil mi? Ne olur bir kere göreyim. Allah peygamber aşkına bir kere göreyim. Götürmeden bakayım. Öpeyim onu bir kez. Hasret kalacağım bir ömür boyu. Ne olur bir kere öpeyim o mosmor ellerini. Ne olur ben de gideyim ambulansla" diye ağladı. Adara Arslan'ın cenazesi, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nin morguna kaldırıldı.

Polisin şüpheli olarak aradığı babası Ömer Faruk Arslan, Diyarbakır'da, İstanbul'a hareket halindeki otobüste yakalanıp gözaltına alındı.

EŞİNİN AKRABALARIYLA KAVGA ETMİŞ

Eşi M.A.'nın yaklaşık 4 ay önce akrabası da olan Ömer Faruk Arslan'a boşanma davası açtığı ve Batman'a ailesinin yanına geldiği belirlendi. Kente gelen Ömer Faruk Arslan'ın, eşinin yakınlarıyla kavga ettiği tespit edildi. Bu olayın ardından İstanbul'a giden Ömer Faruk Arslan´ın yaklaşık 2 hafta önce tekrar Batman'a gelip, ablasının yanında kalmaya başladığı, kızını görmek istediğini ve yakınlarından aracı olmalarını istediği saptandı. Akrabaları aracılığıyla Adara´nın, pazar günü babasına teslim edildiği belirlendi.

İSTANBUL'A GİDECEK OTOBÜSE REZERVASYON YAPTIRMIŞ

Emniyetteki sorgusunda Ömer Faruk Arslan, pazar günü kızıyla gezdikten sonra saat 23.00 sıralarında ablasının evinin yanındaki kömürlüğe götürdüğünü, burada boşanma aşamasındaki eşi M.A.'ya acı çektirmek için kızını boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Arslan'ın yüzündeki çiziklerin de Adara'nın kendisine direnirken oluştuğu saptandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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