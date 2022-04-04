Karısını sokak ortasında 11 yerinden bıçakladı! 0:00 / 0:00

İHA

Son dakika... Korkunç olay Batman'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 24 yaşındaki S.E., boşanma aşamasındaki eşi ile sokakta tartıştı.

İHA'nın haberine göre, tartışmanın büyümesiyle S.E., eşi tarafından 11 yerinden bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

SALDIRGAN KISKIVRAK YAKALANDI

Sağlık ekipleri, S.E.’ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra kadını hastaneye sevk ederek tedavi altına aldı.

Saldırgan ise polis ekipleri tarafından gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.