Şanlıurfa'da vahşet! Karısını ve yoldan geçen kadını vurdu
Kadına yönelik şiddet bitmek bilmiyor. Bu kez de Şanlıurfa'da bir cani, boşanma aşamasında olduğu karısını sokak ortasında av tüfeği ile vurdu. Saldırıda yoldan geçerken saçmaların isabet ettiği bir kadın da yaralandı. Yaralanan iki kadın hastanede tedavi altına alınırken kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı
Şanlıurfa'da Ahmet Dişçi (51), sokak ortasında boşanma aşamasındaki eşi Emine Dişçi'yi (47) av tüfeği ile vurdu.
DHA'nın haberine göre yaralanan Dişçi ile yoldan geçerken saçma isabet eden Suriye uyruklu Ayşe El Mustafa, hastanede tedaviye alındı.
Olay, sabah saatlerinde Cengiz Topel Mahallesi'nde meydana geldi. Emine Dişçi ile boşanma aşamasındaki eşi Ahmet Dişçi arasında sokakta tartışma çıktı.
Bu sırada Ahmet Dişçi, av tüfeği ile peş peşe ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar Emine Dişçi ile bu sırada yoldan geçen Suriye uyruklu Ayşe El Mustafa'ya ve park halindeki bazı araçlara isabet etti.
İhbarla olay yerine çok sayıda ekip, gönderildi. 2 kadın, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Dişçi yoğun bakıma alındı, Mustafa'nın ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.Kaçan şüpheliyi yakalamak içinse çalışma başlatıldı.