Şanlıurfa'da vahşet! Karısını ve yoldan geçen kadını vurdu Kadına yönelik şiddet bitmek bilmiyor. Bu kez de Şanlıurfa'da bir cani, boşanma aşamasında olduğu karısını sokak ortasında av tüfeği ile vurdu. Saldırıda yoldan geçerken saçmaların isabet ettiği bir kadın da yaralandı. Yaralanan iki kadın hastanede tedavi altına alınırken kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 13.11.2023 - 12:15 Güncelleme: 13.11.2023 - 12:19 facebook

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