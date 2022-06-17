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Haberler Gündem Son dakika: Karne günü acı olay! Lise öğrencisi pencereden düştü
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Karne günü pencereden düşen lise öğrencisi Kartal hayatını kaybetti

Samsun'da kahreden bir olay yalandı. Kentte 4'üncü kattaki evlerinin penceresinden düşen 11'inci sınıf öğrencisi Kartal Emir Uludağ, hayatını kaybetti

Son dakika: Karne günü acı olay! Lise öğrencisi pencereden düştü
Karne günü acı olay! Lise öğrencisi pencereden düştü
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DHA

Olay, saat 08.30 sıralarında İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Özel bir kolejde 11'inci sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Kartal Emir Uludağ, dengesini kaybederek 4'üncü kattaki evlerinin penceresinden düştü.

DHA'nın haberine göre ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Uludağ'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Öğretmen olan babası ve bankada çalıştığı öğrenilen annesi, acı haberi iş yerinde aldı.

Ailenin tek çocuğu olan Uludağ'ın hayatını kaybettiğini öğrenen anne ve babası sinir krizi geçirdi. Uludağ'ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için Eğitim Araştırma Hastanesi Adli Tıp Morgu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

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