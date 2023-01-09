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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Kars'ta korkunç kaza! Öğrenci servisi devrildi, ölü ve yaralılar... - Haberler
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Kars'ta öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 1 öğrenci öldü, 14 öğrenci yaralandı

Kars'ta sabah saatlerinde feci bir kaza meydana geldi. Olayda bir öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 1 öğrenci hayatını kaybetti. Yaralanan 14 kişi de hastanelere kaldırıldı

Son dakika: Kars'ta korkunç kaza! Öğrenci servisi devrildi, ölü ve yaralılar... - Haberler
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AA

Kars'ın Arpaçay ilçesinde öğrencileri taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 1 öğrenci öldü, 14 öğrenci yaralandı.

AA'da yer alan habere göre taşımalı eğitim gören öğrencilerin bulunduğu Yaşar P. idaresindeki servis minibüsü, Karaurgan köyü mevkisinde devrildi.

Kazada Gökhan Polat (13) hayatını kaybetti, 14 öğrenci yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Arpaçay Devlet Hastanesi ile Kars'taki hastanelere kaldırıldı. Vali Türker Öksüz, hastanede yaralıları ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Servis sürücüsü gözaltına alındı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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