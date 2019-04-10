Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya TV tarafından, Cemal Kaşıkçı'nın çocuklarının cinayetle ilgili olarak Suudi yetkililerle tazminat görüşmesi yapmadıklarını bildirdi.

Kaşıkçı'nın büyük oğlu Salah böyle bir konuşmanın ya da anlaşmanın yapılmadığını söyledi.