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Trabzon'da kavgayı ayırmak isterken canından oldu

Trabzon Akçaabat'ta arkadaşlar arasındaki kavgada mahalle sakini canından oldu. Kavgayı görüp, ikiliyi ayırmaya çalışan mahalle sakini Ali Sebetçi, kalbinden vurularak hayatını kaybetti

SON DAKİKA! Kavgayı ayırmak isterken canından oldu
İHA

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde kavga eden iki arkadaşı ayırmak isteyen vatandaş kalbinden vuruldu.

Akçaabat ilçesi Doğanköy Mahallesi'nde dün gece iki arkadaş arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yol üzerinde tartışma çıktı. İnşaat işçisi oldukları öğrenilen arkadaşlar arasındaki kavga alkolün de etkisiyle büyüdü. Kavgayı gören mahalle sakinlerinden Ali Sebetçi (48) ikiliyi uyararak ayrılmalarını istedi.

Yakup Ö. (30) ile tartışan Çağlayan T. (40) bu kez kendilerini uyaran Ali Sebetçi ile tartışmaya başladı. Belindeki silahı çıkararak tek el ateş eden Çağlayan T. kavgayı ayırmak isteyen Ali Sebetçi’yi kalbinden vurdu. Olay sonrası Çağlayan T., Akçaabat İlçe Jandarma Komutanlığı’na giderek teslim olurken, olay yerine gelen Ali Sebetçi’nin yakınları Yakup Ö.'yü darp etti. Ali Sebetçi tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Yakup Ö. kaldırıldığı hastaneden daha sonra taburcu edildi.

Yakup &Ouml;. ile cinayet zanlısı &Ccedil;ağlayan T.
Yakup Ö. ile cinayet zanlısı Çağlayan T.

Ali Sebetçi, Trabzon Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Akçaabat Doğanköy Mahallesi’ndeki aile kabristanlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. Cinayeti işleyen Çağlayan T. ise, jandarmadaki ifadesinin ardından Akçaabat Adliyesi'ne sevk edildi. Şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Trabzon E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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